Чувствительность рынка акций РФ к негативу на текущих уровнях может повыситься - BCS Express

Чувствительность рынка акций РФ к негативу на текущих уровнях может повыситься, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Как говорится в нем, пока не наблюдается значимых драйверов, способных вызвать на рынке акций РФ по-настоящему серьезную нисходящую коррекцию. Однако на достигнутых относительно высоких уровнях возможно проявление чувствительности к ухудшению внешнего рыночного или новостного фонов.

Российский рынок акций в среду вновь показал положительную динамику, констатирует эксперт Василий Карпунин. Обороты торгов хоть и снижались (до 94 млрд руб.), но все равно остаются повышенными относительно средних значений последних месяцев.

"Просадка во вторник оказалась лишь технической коррекцией и ожидаемо не переросла в масштабное падение, так как никаких фундаментальных драйверов для этого не появлялось. Большого желания трейдеров и инвесторов активно выходить из акций накануне не наблюдалось, - пишет Карпунин. - Наоборот, уже в среду инициатива вернулась на сторону покупателей. Рынок выглядит очень сильным, что отражает приток иностранного капитала на фондовые площадки развивающихся стран. Только лишь на вечерней сессии произошло умеренное снижение, что было вызвано падением американских индексов".

Нельзя не отметить, по мнению специалиста BCS Express, очень высокую скорость роста российского рынка в последние недели. "Если отбросить резкий мартовский отскок, то в последний раз так быстро индекс Мосбиржи понимался лишь в середине 2016 г. Подъем на 15% в ноябре не сопровождался ни одним существенным откатом. По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей области поддержки выделяется район 2980–3000 пунктов. Сверху следующим техническим препятствием выступает зона 3100–3110 пунктов", - указывает Карпунин.

Внешний фон в четверг утром складывается умеренно негативный. И с учетом результатов вечерних торгов среды можно предположить, считает эксперт BCS Express, что открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.