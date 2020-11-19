Citi поднял оценку ADR МТС на 2%, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) с $9,4 до $9,6 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Модель оценки МТС была скорректирована с учетом финпоказателей компании за III квартал 2020 года, которые оказались выше ожиданий, и обновленных прогнозов менеджмента данного мобильного оператора.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $10,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,43 за штуку.