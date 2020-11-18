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18 ноября 2020 года 20:01

Рубль растерял около половины дневного преимущества к доллару и евро в среду вечером, но остался в плюсе

Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, хотя и растерял около половины дневного преимущества к бивалютной корзине, остается в плюсе благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 75,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,16 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 29,6 копейки - до 82,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 18 ноября вечером является следствием, прежде всего, растущих цен на нефть, а также относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала. Цены на нефть продолжают расти в среду, инвесторы оценивают итоги онлайн-встречи министров ОПЕК+, а также данные Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составила $44,45 за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,92 за баррель, что на 1,18% выше уровня предыдущих торгов.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 ноября, на 768 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов всего на 100 тыс. баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 2,61 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 5,22 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост запасов бензина на 300 тыс. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей соответственно.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ. Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

"Сегодня сохранился позитивный внешний фон на новостях о росте эффективности вакцины от COVID-19, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech. В частности, компания уточнила, что эффективность ее вакцины достигла 95% против 90%, заявленных в начале прошлой недели, что было позитивно воспринято глобальными инвесторами. Это вселяет большую уверенность в том, что мировая экономика вскоре начнет восстанавливаться после пандемии, что позитивно сказывается на ценах на нефть, в частности котировки Brent сегодня превысили отметку $44 за баррель, а это в свою очередь позитивно влияет на динамику рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке ведущий аналитик по международным рынкам компании "Открытие брокер" Алексей Корнилов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рубль на торгах "Московской биржи" укрепился по отношению к основным мировым валютам. В ходе торговой сессии основную поддержку российской валюте оказала динамика рынка энергоносителей. При этом валюты развивающихся стран двигались разнонаправленно, что не давало рублю дополнительных ориентиров. В ходе сессии пара "доллар-рубль" подходила к двойной поддержке в виде среднесрочного восходящего тренда и 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. От нее американская валюта может попытаться начать восстановление. В случае же отступления доллара ниже 75 руб./$1, что подтвердит пробой данной поддержки, целью дальнейшего снижения выступит район 72,5-73,0 руб./$1. "Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из диапазона 75,0-77,5 руб./$1", - отметил аналитик.

"Российская валюта укрепляется на фоне усиления "аппетита к риску" и оптимизма на рынке нефти. Котировки Brent вновь ушли выше $44 за баррель на фоне риторики ОПЕК+, что позволило курсу рубля в ходе торгов оказаться крепче отметки 76 руб./$1. Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к росту, но его уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По мнению экономиста по России и СНГ компании "Ренессанс капитал" Софьи Донец, денежно-кредитная политика будет быстро восстанавливаться по всем показателям, которые относятся к внутреннему потреблению. Курс рубля отреагировал на кризис мягче нефти, то же самое произошло и с инфляцией, которая оставалась под контролем. Это создало возможность правильно проводить эффективную практическую направленность как в бюджетной политике, так и в денежно-кредитной. Если бы валютный курс сильно обесценился, то произошла бы разбалансировка. "Принято говорить, что Россия не стимулировала экономику России на том уровне, как Европа и США. Но если посмотреть на то, как изменились расходы бюджета, то Россия находится на 5 месте - они увеличились на 25%. Целью было минимизировать долгосрочные последствия, остановить рост безработицы. В принципе этого более-менее удалось достичь.

"В следующем году ждем устойчивую инфляцию в районе 4%, но не рост. ЦБ может вернуться к нейтральной ставке - 5% годовых - уже в первом полугодии. Но при условии, что не будет локдаунов и восстановится глобальный спрос. Вот по этим причинам может произойти более быстрое восстановление денежно-кредитной политики. Тут важно еще понимать, что Россия - страна с очень коротким опытом таргетирования инфляции. В 2017 году была установлена цель на уровне 4%. С 2017 по 2019 год мы имели средний уровень инфляции 3,6%. При этом средняя ключевая ставка составила выше 7,5% годовых. И это не был период какого-то большого перегрева экономики, который приходилось компенсировать монетарным ужесточением. Это был период бюджетной консолидации и волатильных внешних условий. Ни в коем разе не стоит ждать, что ставка будет возвращаться в каком-либо обозримом будущем к уровню 7% годовых. Тем не менее эта цифра дает подсказку, что вероятность повышения ставок в 2021 году больше, чем возможность дальнейшего снижения", - полагает Донец.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19 ноября на 32,62 копейки, до 75,9268 руб./$1, и опустил курс евро на 15,89 копейки, до 90,2314 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 55,84 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,8027 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 53,28 копейки, до 75,8264 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 1,444 млн, из которых $1 млрд 62,502 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 938,942 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 18 ноября упал на 51,11 копейки, до 90,0915 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 62,65 копейки и составил 90,02 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR768,68 млн, из которых EUR400,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,493 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) 18 ноября слегка снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,57% годовых, в то время как ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 4,74% и 4,78% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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