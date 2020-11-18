Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с февраля на новостях Pfizer о вакцине

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в среду возобновил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $45 за баррель) и улучшением внешней фондовой конъюнктуры на фоне свежих новостей компании Pfizer о вакцине от COVID-19; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с 21 февраля, закрепившись выше 3080 пунктов, при этом в росте лидировали акции "ВСМПО-Ависма" на новостях о buyback, а также бумаги "РусАла" и "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3080,68 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1276,75 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 76,02 рубля (-0,21 рубля), золото - до $1880,1 за тройскую унцию (-0,3%).

Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%, сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, в ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности. Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет представлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

Акции "ВСМПО-Ависма" подскочили на 8,7% (до 20,0 тыс. рублей) на новостях о планах компании выкупить свои акции с рынка через свою "дочку" ООО "Авитранс". На эти цели будет направлено до 5 млрд рублей, срок выкупа акций - до 31 декабря 2021 года. Данное решение, включая параметры выкупа, одобрено советом директоров ПАО на заседании во вторник.

Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе "ВСМПО-Ависмы", выкуп реализуется "в рамках исполнения стратегии роста и может быть использован для создания программы долгосрочного стимулирования менеджмента".

Также подорожали акции UC Rusal (+5%), "АЛРОСА" (+4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Московской Биржи" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,5% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, после технической коррекции во вторник российский рынок акций вернулся в среду к оптимизму на фоне роста азиатских индексов и общей стабилизации. Эйфория после сообщений о вакцинах от коронавируса от ведущих мировых производителей почти прошла, но негативных факторов, способных развернуть рынки вниз, пока нет. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи может закрепиться в коридоре 3050-3100 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1200-1300 пунктов.

По мнению эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, негативным фактором для рынков по-прежнему остаются высокие темпы распространения коронавируса в мире, а также неопределенность с последствиями выборов президента США на фоне нежелания Трампа признавать свое поражение.

Несмотря на эти угрозы, биржевые площадки далеки от пессимизма, демонстрируя лишь умеренную осторожность. Сверхмягкие денежно-кредитные условия и готовность мировых центробанков в случае необходимости расширить программы монетарных стимулов предотвращают снижение переоцененных рисковых активов, отмечает эксперт.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, несмотря на отсутствие рекомендаций от министерского мониторингового комитета ОПЕК+, рынок нефти надеется, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи на текущем уровне (на 7,7 млн баррелей в сутки) и в 2021 году, как минимум на три месяца, или даже нарастит сокращение.

Мировые рынки акций после локальной коррекции продолжают рост, оценивая перспективы восстановления мировой экономики после новостей о вакцинах от коронавируса, хотя эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему остается тяжелой, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, покупкам российских акций вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent превысил $44 за баррель. Среди лидеров роста отметились акции "Роснефти", продолжившие отыгрывать новость о сделке по продаже доли в "Восток Ойл". Улучшение внешней конъюнктуры произошло на очередных новостях по разработке вакцины, что позволило рынку акций РФ отыграть потери вторника. В результате индекс МосБиржи приблизился к уровню 3100 пунктов. Пробой данной отметки откроет рынку дорогу к историческим максимумам, установленным в начале текущего года в районе 3200 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций начал торги в среду при негативном внешнем фоне, но затем начала расти нефть, да и в Европе улучшились настроения. Некоторое давление на рынок оказывало укрепление рубля, но в целом настрой остается позитивный. После снятия краткосрочной перекупленности днем ранее, рынок вновь пытается продолжить рост.

Сообщение от Pfizer о новых данных по эффективности вакцины способно устроить очередное "ралли" на рынках. Российский рынок акций продолжает капитализироваться на улучшении ожиданий по нефти и относительно позитивном внешнем фоне, констатирует аналитик.

В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% после роста днем ранее на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса. В начале недели американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,4-0,5%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

По данным Минторга США, число новостроек в стране в октябре выросло на 4,9% - до 1,53 млн (максимум с февраля), при прогнозах роста на 2,1% (до 1,46 млн домов).

Нефть в среду возобновила рост после локальной просадки, поскольку страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,9 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $44,27 за баррель (+1,2% и -0,2% во вторник), декабрьская цена WTI - $41,7 за баррель (+0,7% и +0,2% накануне).

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США показали рост запасов нефти за неделю на 0,77 млн баррелей при прогнозах роста на 1,6 млн, а также рост резервов бензина на 2,6 млн при ожидавшемся увеличении на 0,8 млн баррелей.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+11%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,9% и +5,7% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-1,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-1,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,68 млрд рублей (из них 13,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,76 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,37 млрд рублей - на акции "Роснефти").