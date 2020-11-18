Цены евробондов РФ в среду демонстрируют нейтральную динамику в отсутствие новых драйверов

Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в среду нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону; новости о вакцине от компании Pfizer удержали рынок от отрицательной коррекции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению ко вторнику, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия 17 ноября.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 116,06% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта по отношению ко вторнику, составив 101,86% от номинала (доходность, как и днем ранее, составила 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился, составив 172 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 142,16% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,245% годовых), а цены евробондов с погашением в 2042 году снизились на 10 базисных пунктов, до 137,05% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,215% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 115,5% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 2 базисных пункта, до 109,98% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 4 базисных пункта, подешевев до 136,24% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 4 пункта, до 113,65% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,03% годовых).

"Сегодня динамика российских еврооблигаций в целом нейтральная, рынок находится практически на тех же самых уровнях, что и накануне. При этом сектор базовых активов - US Treasuries - также не дает участникам рынка четких сигналов. Основная тема для рынков остается прежней - ситуация с распространением коронавирусной инфекции и сроки разработки надежных вакцин от COVID-19. Сегодня, в частности, пришли новости от компании Pfizer о том, что эффективность ее вакцины увеличилась с 90% до 95%, и рынок рискованных активов позитивно отреагировал на эти сообщения. Кроме того, представители ФРС заявляют, что сворачивание стимулирующих программ и рост базовых процентных ставок в ближайшее время маловероятно, что не дает оснований инвесторам избавляться от валютных долговых бумаг. То есть на рынках пока сохраняются позитивные ожидания, несмотря на растущие цифры по инфицированным COVID-19 по всему миру. Инвесторы считают, что худшие времена уже позади, и в будущем разрабатываемые вакцины помогут избежать негативного влияния коронавируса на мировую экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.