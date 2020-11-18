Рубль умеренно подрастает к доллару и евро в среду днем благодаря дорожающей нефти и спросу на риск

Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 75,7325 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,91 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку - до 82,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 19 ноября на 32,62 копейки, до 75,9268 руб./$1, и опустил курс евро на 15,89 копейки, до 90,2314 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 18 ноября днем является следствием, прежде всего, растущих цен на нефть, а также относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают итоги онлайн-встречи министров ОПЕК+ во вторник, а также ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $44,52 за баррель, что на 1,76% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $42,13 за баррель, что на 1,69% выше уровня предыдущих торгов.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ. Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.

"Российская валюта укрепляется на фоне усиления "аппетита к риску" и оптимизма на рынке нефти. Котировки Brent вновь ушли выше $44 за баррель на фоне риторики ОПЕК+, что позволило курсу рубля оказаться крепче отметки 76 руб./$1. Рубль, поддерживаемый нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к росту, но его уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Как отмечают специалисты банка, сегодня на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика, рынки развивающихся стран и в частности Восточной Европы умеренно подрастают, тогда как на развитых рынках преобладают понижательные тренды после оптимистичного начала недели. Снижение котировок стало реакцией на макропоказатели в отсутствие новостей по ключевым темам текущей повестки - в США были представлены данные о розничных продажах в октябре, которые росли слабее ожиданий. За месяц их рост составил всего 0,3%, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5%, при этом сентябрьские данные были пересмотрены с +1,9% до +1,6%. Выступления чиновников ФРС США, включая главу ведомства Джерома Пауэлла, остались в рамках заданной ранее риторики - одновременно отмечаются высокие риски в связи с пандемией и готовность регулятора использовать все свои возможности по их стабилизации. Динамика на азиатских площадках между тем не разделила негатив в США, китайский и гонконгский индексы выросли, в то время как японский индекс снизился в связи с ускорением заболеваемости коронавирусом в стране в последние дни. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ не привела к конкретным итогам, решение о продлении сокращения добычи отложили на следующую встречу участников 1 декабря.

"Рубль на "Московской бирже" накануне ослаб менее чем на 0,5% к доллару и евро, отвоевав почти все утерянные в течение дня позиции. При этом доллар опустился ниже 76,5 руб./$1, что указывает на неплохие шансы развития его падения в район 75 руб./$1. Евро расположился ниже 91 руб./EUR1 и в ближайшие дни может продолжить попытки закрепиться под отметкой 90 руб./EUR1. Инвесторы в настоящее время вряд ли будут склонны к масштабной фиксации прибыли и попытаются удержать краткосрочные поддержки как минимум до более серьезного ухудшения внешнего фона. Среда отметится макроэкономическими данными как в Европе, так и в США. Участники рынка также продолжат следить за динамикой заражений коронавирусом", - полагает аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По мнению экономиста по России и СНГ компании "Ренессанс капитал" Софьи Донец, денежно-кредитная политика будет быстро восстанавливаться по всем показателям, которые относятся к внутреннему потреблению. Курс рубля отреагировал на кризис мягче нефти, то же самое произошло и с инфляцией, которая оставалась под контролем. Это создало возможность правильно проводить эффективную практическую направленность как в бюджетной политике, так и в денежно-кредитной. Если бы валютный курс сильно обесценился, то произошла бы разбалансировка. "Принято говорить, что Россия не стимулировала экономику России на том уровне, как Европа и США. Но если посмотреть на то, как изменились расходы бюджета, то Россия находится на 5 месте - они увеличились на 25%. Целью было минимизировать долгосрочные последствия, остановить рост безработицы. В принципе этого более-менее удалось достичь.

"В следующем году ждем устойчивую инфляцию в районе 4%, но не рост. ЦБ может вернуться к нейтральной ставке - 5% годовых - уже в первом полугодии. Но при условии, что не будет локдаунов и восстановится глобальный спрос. Вот по этим причинам может произойти более быстрое восстановление денежно-кредитной политики. Тут важно еще понимать, что Россия - страна с очень коротким опытом таргетирования инфляции. В 2017 году была установлена цель на уровне 4%. С 2017 по 2019 год мы имели средний уровень инфляции 3,6%. При этом средняя ключевая ставка составила выше 7,5% годовых. И это не был период какого-то большого перегрева экономики, который приходилось компенсировать монетарным ужесточением. Это был период бюджетной консолидации и волатильных внешних условий. Ни в коем разе не стоит ждать, что ставка будет возвращаться в каком-либо обозримом будущем к уровню 7% годовых. Тем не менее эта цифра дает подсказку, что вероятность повышения ставок в 2021 году больше, чем возможность дальнейшего снижения", - полагает Донец.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) 18 ноября слегка снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,57% годовых, в то время как ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев выросли на 1 б.п. - до 4,74% и 4,78% годовых, соответственно.