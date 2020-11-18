Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 18 ноября. Доллар США и евро слегка подросли на "Московской бирже" в среду утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне наметившегося торможения тенденции к росту на нефтяных площадках и охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,22-76,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,26 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,5925 руб./EUR1 (+14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,22 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран.

Цены на нефть в среду утром плавно снижаются после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду составила $43,74 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,34 за баррель, что на 0,22% ниже уровня предыдущих торгов.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ. Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на 3 месяца. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса. В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

Между тем розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы повышения стали минимальными за полгода. Эксперты в среднем прогнозировали более значительный рост - на 0,5%. Комментируя данные о розничных продажах, председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми. Помимо этого, Бостик считает, что доступность вакцины вызовет уверенное экономическое восстановление, однако в краткосрочной перспективе есть опасения, связанные со скачком заболеваемости коронавирусом.