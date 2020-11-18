Потенциал роста котировок акций Совкомфлота составляет около 46% - Промсвязьбанк

Потенциал роста котировок акций "Совкомфлота" на горизонте 12 месяцев составляет около 46%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Как говорится в нем, специалисты банка позитивно оценивают перспективы акций в среднесрочной перспективе и рекомендуют "покупать" их с целевой ценой 145 рублей за акцию, что предполагает потенциала роста 46% от текущей цены.

Аналитики банка отмечают, что в 3К20 наблюдалось сезонное падение ставок фрахта, что оказало давление на выручку "Совкомфлота", рентабельность EBITDA снизилась на фоне падения эксплуатационных расходов на 8%, однако данные расходы носят разовый характер.