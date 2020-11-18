Рынок акций РФ возобновил рост вслед за нефтью, лидирует "ВСМПО-Ависма", упала "Система"

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов возобновил рост вслед за дорожающей нефтью, подъем индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля; лидируют в росте акции "ВСМПО-Ависма" на новостях о buyback, упали акции АФК "Система" на фоне оценки ее "дочки" Ozon для IPO.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3056,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1268,12 пункта (+0,8%); динамика цен основных blue chips смешанная в пределах 3,7%.

Доллар стоит 75,9 рубля (-0,33 рубля), золото - $1881,1 за тройскую унцию (-0,2%).

Акции "ВСМПО-Ависма" подскочили на 8,2% (до 19,9 тыс. рублей) на новостях о планах компании выкупить свои акции с рынка через свою "дочку" ООО "Авитранс". На эти цели будет направлено до 5 млрд рублей, срок выкупа акций - до 31 декабря 2021 года. Данное решение, включая параметры выкупа, одобрено советом директоров ПАО на заседании во вторник.

Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе "ВСМПО-Ависмы", выкуп реализуется "в рамках исполнения стратегии роста и может быть использован для создания программы долгосрочного стимулирования менеджмента".

Также подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Ozon планирует разместить в рамках IPO на Nasdaq 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу, говорится в обновленной версии проспекта Ozon Holdings PLC, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 млн до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн - при условии его полной реализации. Капитализация Ozon, исходя из нижней границы ценового коридора, составит около $4,1 млрд, из верхней - $5 млрд.

В настоящее время АФК "Система" владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, новости об эффективности вакцин взбодрили рынки, но сама проблема пандемии COVID-19 продолжает ухудшаться. Поэтому условия для торгов в среду в России больше наталкивают на мысли о консолидации или даже о продолжении снижения. В корпоративном плане можно отметить "День инвестора" в "Норникеле", а также последний день торговли с дивидендами бумаг Группы "Эталон" (MOEX: ETLN) и "М.Видео" (MOEX: MVID).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что наметившаяся накануне коррекция рынков вниз вряд ли продлится долго и будет глубокой. Инвесторы по-прежнему ждут скорого принятия пакета мер, стимулирующего экономику США. Да и без него денег в финансовой системе с избытком из-за продолжающегося выкупа государственных и ипотечных облигаций.

Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает район 3000 пунктов, который может не устоять в случае дальнейшего коррекционного снижения индексов в США. Однако в любом случае тренд остается восходящим, и про его слом пока говорить рано.

Рекомендуется возобновлять покупки акций при первых признаках возобновления роста, ведь впереди рынок еще ждет рождественское ралли. Министерский комитет стран ОПЕК+ так и не принял решения относительно квот добычи на первый квартал 2021 года. Это оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку свидетельствует о том, что внутри картеля существуют разногласия по этому вопросу, и сохраняется вероятность, что страны могут сократить добычу. Скорее всего, решение по уровню добычи будет принято через месяц в зависимости от динамики ситуации в Европе, где коронавирусные ограничения вызвали снижение потребления топлива, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшей поддержкой для нефти Brent выступает уровень $43,5 за баррель. Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал каких-то конкретных рекомендаций на начало следующего года. Организация продолжит изучать рынок до заседания 1 декабря. От отчета Минэнерго США в среду ждут данных о росте запасов нефти на 1,65 млн баррелей - умеренно негативно для цен.

Индексы МосБиржи и РТС сохраняют поддержки 3030 и 1240 пунктов. Сильным негативным сигналом стало бы закрепление индекса МосБиржи ниже 2990 пунктов. Однако инвесторы пока не склонны к масштабной фиксации прибыли, поскольку внешний фон серьезно не ухудшается. Ориентир по индексу МосБиржи в среду - 2990-3080 пунктов, считает Кожухова.

Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает стабильность нефтяных цен. Министерский комитет ОПЕК+ не дал никаких официальных рекомендаций, поэтому судьба сделки после декабря 2020 года остается неизвестной. По действующему соглашению страны-участницы планируют увеличить добычу примерно на 2 млн б/с. Однако, в условиях слабости спроса из-за второй волны COVID-19, а также роста добычи в Ливии, такие действия могут негативно сказаться на рыночном балансе и ценах.

Саудовская Аравия во вторник призвала других членов ОПЕК+ быть "гибкими в реагировании на потребности нефтяного рынка", в том числе быть готовыми изменить условия соглашения, если это будет необходимо. Вице-премьер России Александр Новак отметил важность совместных усилий по балансировке рынка, но о том, готова ли Россия продлить сокращения добычи в 2021 году, не рассказал.

Согласно источникам Reuters, одним из вариантов реагирования может быть продление действующих сокращений в размере 7,7 млн б/с на 3-6 месяцев 2021 года. Встреча, на которой может быть принято окончательное решение, запланирована на 30 ноября - 1 декабря, отмечает Галактионов.

В США во вторник индексы снизились на 0,2-0,6% после роста днем ранее на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

Новости о вакцине вызвали ротацию на рынке акций. Инвесторы стали продавать бумаги компаний, которые пользовались спросом во время пандемии, включая акции крупных технологических и интернет-компаний.

В среду в Азии динамика индексов акций оказалась смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах мира, что частично нивелирует позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против этого заболевания, пишет MarketWatch.

Нефть утром в среду возобновила рост после локальной просадки, поскольку страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,88 за баррель (+0,3% и -0,2% во вторник), декабрьская цена WTI - $41,44 за баррель (+0,02% и +0,2% накануне).

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.

Данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 18:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) лидерами роста выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7% и +2,9% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 2,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,75 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", 899,96 млн рублей - на акции "АФК Система").