Потенциал роста котировок акций МТС составляет порядка 19% - Промсвязьбанк

Потенциал роста котировок акций "МТС" составляет порядка 19%, сообщается в обзоре банка.

Как говорится в нем, целевой уровень на 12 месяцев составляет 382 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает рост на 19%.

"В целом мы оцениваем опубликованную финансовую отчетность компании по МСФО за 3К20 как положительную и отмечаем более сильные результаты, чем ожидал рынок, по выручке, OIBDA и FCF. Согласно новой дивидендной политике "МТС", принятой в марте 2019 г., совокупные дивиденды за год составят 28 руб./акцию, что дает доходность 8,6% по текущим ценам. О внесении корректировок в дивполитику компания пока не сообщала", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.