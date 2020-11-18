Идея дня: заметная доля бондов в инвестиционном портфеле остаётся необходимой - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают, что заметная доля инструментов с фиксированным доходом в инвестиционном портфеле остаётся необходимой, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Многие инвесторы ищут альтернативу банковским депозитам и облигациям, разочаровываясь текущими уровнями процентных ставок. Хотя мы и отдаём предпочтение качественным и разумно оценённым акциям против облигаций, необходимо понимать, что ожидаемая доходность всех классов активов сейчас снижена из-за масштабного монетарного стимулирования и покупок активов центробанками. Поэтому заметная доля инструментов с фиксированным доходом в структуре инвестиционного портфеля остаётся необходимой", - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".