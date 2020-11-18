Утренние прогнозы: умеренное снижение

В среду аналитики ждут умеренного снижения на старте торгов рынка акций РФ.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся утром".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы перед нашим открытием в среду снижаются на треть процента. Так что начнем торги мы опять со снижения. Однако вряд ли коррекция продлится долго и будет глубокой. Инвесторы по-прежнему ждут скорого принятия стимулирующего экономику США пакета мер. Да и без него денег в финансовой системе с избытком из-за продолжающегося выкупа государственных и ипотечных облигаций. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает район 3000 пунктов. Но не факт, что он устоит, если Америка продолжит идти вниз. Однако в любом случае тренд остается восходящим, и про его слом пока говорить рано. Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на среду давать не будем, рынок слишком тонкий. Но советуем готовить деньги для покупок при первых признаках возобновления роста, ведь впереди нас еще ждет рождественское ралли".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем умеренного снижения российского рынка акций в начале торговой сессии в среду. Преобладание продаж в наших бумагах приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3040 пунктов. В дальнейшем продажи могут быть поддержаны ситуацией на европейских и американских площадках, что стимулирует дальнейшую фиксацию прибыли по длинным позициям и отступление рынка к минимумам вторника".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Условия для нового торгового дня в России больше наталкивают на мысли о консолидации или даже продолжении снижения на рынке акций".