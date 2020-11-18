18 ноября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: умеренное снижение
В среду аналитики ждут умеренного снижения на старте торгов рынка акций РФ.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся утром".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы перед нашим открытием в среду снижаются на треть процента. Так что начнем торги мы опять со снижения. Однако вряд ли коррекция продлится долго и будет глубокой. Инвесторы по-прежнему ждут скорого принятия стимулирующего экономику США пакета мер. Да и без него денег в финансовой системе с избытком из-за продолжающегося выкупа государственных и ипотечных облигаций. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает район 3000 пунктов. Но не факт, что он устоит, если Америка продолжит идти вниз. Однако в любом случае тренд остается восходящим, и про его слом пока говорить рано. Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на среду давать не будем, рынок слишком тонкий. Но советуем готовить деньги для покупок при первых признаках возобновления роста, ведь впереди нас еще ждет рождественское ралли".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем умеренного снижения российского рынка акций в начале торговой сессии в среду. Преобладание продаж в наших бумагах приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3040 пунктов. В дальнейшем продажи могут быть поддержаны ситуацией на европейских и американских площадках, что стимулирует дальнейшую фиксацию прибыли по длинным позициям и отступление рынка к минимумам вторника".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Условия для нового торгового дня в России больше наталкивают на мысли о консолидации или даже продолжении снижения на рынке акций".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
18 ноября 2020 года 20:01
Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, хотя и растерял около половины дневного преимущества к бивалютной корзине, остается в плюсе благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.
18 ноября 2020 года 19:18
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в среду возобновил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $45 за баррель) и улучшением внешней фондовой конъюнктуры на фоне свежих новостей компании Pfizer о вакцине от COVID-19; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с 21 февраля, закрепившись выше 3080 пунктов, при этом в росте лидировали акции "ВСМПО-Ависма" на новостях о buyback, а также бумаги "РусАла" и "АЛРОСА". читать дальше
.
18 ноября 2020 года 18:50
Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в среду нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону; новости о вакцине от компании Pfizer удержали рынок от отрицательной коррекции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению ко вторнику, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия 17 ноября. читать дальше
.
18 ноября 2020 года 18:48
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" "префы" "Ростелекома" и "обычку" "Норникеля", убрав "ФосАгро" и "НОВАТЭК", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 18:05
Потенциал роста котировок акций Boeing остается очень высоким в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".
США реформируют агентство FAA, которое было ответственно за сертификацию самолетов 737 MAX от Boeing. Палата представителей Конгресса единогласно одобрила... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 17:30
хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке", считают аналитики Sberbank CIB.
Как говорится в аналитическом материале инвестбанка, Activision Blizzard смогла извлечь выгоду из коронавирусных ограничений. В 2020 году компания прогнозирует рост выручки на 18% с уровня 2019 года — до... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 16:40
Рубль, вероятно, сможет показать восстановление по отношению к доллару в декабре текущего года, говорится в аналитическом материале "НФК "Сбережения".
"Последний месяц 4-го квартала, вероятнее всего, будет "подарком" для рубля в части его восстановления. Речь идет в первую очередь о... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 16:05
Экстремальные значения в настроениях и позиционировании инвесторов наряду с чрезмерно оптимистичными рыночными прогнозами (например, согласно прогнозу Goldman Sachs, индекс S&P 500 в конце 2022 г. достигнет отметки 4600 пунктов) часто могут служить признаком приближающегося разворота в ожиданиях... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 16:00
Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.
18 ноября 2020 года 15:38
ехническая картина на российском рынке акций, исключая некоторую перекупленность, остается благоприятной, говорится в комментарии "Велес Капитала".
Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что в связи с этим инвесторы при прочих равных будут более охотно искать сигналы для новых... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 15:17
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 19 ноября 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.
Как ожидает Питерский, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 14:33
Главной интригой IPO Ozon становится фактическая цена размещения, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Константина Карпова.
Размещение вблизи верхней границы диапазона, как правило, свидетельствует о высоком спросе на акции, и часто приводит к сильной динамике бумаг в первые дни... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 13:55
Главный долгосрочный драйвер роста капитализации АФК "Система" - раскрытие стоимости непубличных активов посредством их вывода на фондовый рынок, и первым шагом в этом направлении стало IPO Ozon, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер"... читать дальше
.
18 ноября 2020 года 13:10
отенциал роста котировок акций "Совкомфлота" на горизонте 12 месяцев составляет около 46%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.
Как говорится в нем, специалисты банка позитивно оценивают перспективы акций в среднесрочной перспективе и рекомендуют "покупать" их с целевой ценой 145 рублей за акцию,... читать дальше
.