Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса. В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%. Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

Между тем розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы повышения стали минимальными за полгода. Эксперты в среднем прогнозировали более значительный рост - на 0,5%. Комментируя данные о розничных продажах, председатель Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми. Помимо этого, Бостик считает, что доступность вакцины вызовет уверенное экономическое восстановление, однако в краткосрочной перспективе есть опасения, связанные со скачком заболеваемости коронавирусом.

Данные Федеральной резервной системы во вторник показали рост объема промышленного производства в США в октябре на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четырнадцатого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1% в помесячном выражении и сокращение на 6,6% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в среду. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах мира, что частично нивелирует позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против этого заболевания. Более строгие правила социального дистанцирования вводятся в столице Южной Кореи с четверга на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, сообщают местные СМИ. Помимо обязательного ношения масок, новые правила предусматривают ужесточение мер социального дистанцирования в таких местах, как ночные клубы, караоке-бары, крытые концертные залы, рестораны и кафе.

В свою очередь цены на нефть в среду утром плавно снижаются после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $43,74 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,34 за баррель, что на 0,22% ниже уровня предыдущих торгов.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ. Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на 3 месяца. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,809 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,301 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 ноября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 713,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,37%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,17%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,09%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-13" (-0,25%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,25%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей на уровне 5,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Купоны квартальные: дата купонной выплаты - 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года. Ожидаемая дюрация - около 2,75 года. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001P-18P на уровне 5,95% годовых и увеличил объем размещения с "от 15 млрд" до 20 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 6-го купона облигаций с погашением в 2027 году серии 001Р-03R объемом 10 млрд рублей с офертой в 2022 году на уровне 7,7% годовых. Выпуск был размещен в ноябре 2017 года по ставке 7,70% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 31-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,99% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.