Brent - $43,77 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник после роста накануне на новостях об успешных испытаниях еще одной вакцины от коронавируса.

В понедельник Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов после того, как американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) сообщила об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%.

Неделей ранее об успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer Inc. (SPB: PFE), разрабатывающая ее совместно с германской BioNTech.

Новости о вакцине вызвали ротацию на рынке акций. Инвесторы стали продавать бумаги компаний, которые пользовались спросом во время пандемии, включая акции крупных технологических и интернет-компаний.

Между тем розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы повышения стали минимальными за последние полгода. Эксперты в среднем прогнозировали более значительный рост - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Комментируя данные о розничных продажах, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми.

"Мы будем внимательно следить за поступающими данными, чтобы понять, приведет ли это ослабление (роста - ИФ) розничных продаж к чему-то более серьезному", - сказал он в эфире CNBC.

Помимо этого, Бостик считает, что доступность вакцины вызовет уверенное экономическое восстановление, однако в краткосрочной перспективе есть опасения, связанные со скачком заболеваемости коронавирусом.

Данные Федеральной резервной системы во вторник показали рост объема промышленного производства в США в октябре на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем относительно октября прошлого года показатель упал на 5,3%. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1% в помесячном выражении и сокращение на 6,6% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в очередной раз обновил исторический максимум на фоне роста продаж. Индикатор в ноябре поднялся на 5 пунктов и достиг 90 пунктов. Он бьет рекорды по итогам четвертого месяца подряд, отмечает MarketWatch.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подешевели на 2%, хотя крупнейшая в США компания розничной торговли увеличила прибыль и выручку в третьем квартале 2020 финансового года, причем ее показатели превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) снизилась на 2,5%, несмотря на то, что сеть магазинов товаров для дома в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания, на фоне высокого спроса из-за пандемии COVID-19.

Акции AT&T Inc. (SPB: T) прибавили в цене 0,2%. Компания сообщила, что ее главный финансовый директор Джон Стивенс уйдет в отставку в марте 2021 года. Его преемником станет финансовый директор подразделения WarnerMedia Паскаль Дерош, который вступит в должность 1 апреля.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочили на 8,2% на новостях о включении акций производителя электромобилей в состав фондового индекса S&P 500 с 21 декабря.

Рыночная стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. увеличилась на 0,6%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов объявил о выплате специальных дивидендов в размере $10 на обыкновенную акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 167,09 пункта (0,56%) и составил 29783,35 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 17,38 пункта (0,48%) - до 3609,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 24,79 пункта (0,21%) и составил 11899,34 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду, исключением стал рынок акций Японии.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией в разных странах мира, что частично нивелирует позитивные ожидания относительно скорого окончания разработки вакцины против этого заболевания, пишет MarketWatch.

"Реальность роста числа случаев заражения COVID-19 охватила финансовые рынки", - отмечается в отчете Mizuho Bank.

Более строгие правила социального дистанцирования вводятся в столице Южной Кореи с четверга на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, сообщают местные СМИ. Помимо обязательного ношения масок, новые правила предусматривают ужесточение мер социального дистанцирования в таких местах, как ночные клубы, караоке-бары, крытые концертные залы, рестораны и кафе.

Ранее сообщалось, что очередная волна пандемии может накрыть Южную Корею в течение месяца. Агентство Кореи по контролю и распространению заболеваний (KCDA) выразило обеспокоенность в связи с ростом общенационального распространения инфекции из-за инфицирования населения не только в Сеуле, но также и в других регионах.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 1,2%.

Экспорт из Японии в октябре сократился по итогам 23-го месяца подряд, но темпы снижения существенно замедлились благодаря сильному спросу во всех регионах мира, за исключением Европы.

Объем экспорта уменьшился на 0,2% по сравнению с октябрем прошлого года - до 6,57 трлн иен ($63,2 млрд). Эксперты в среднем ожидали более существенного падения - на 4,5%, сообщает Trading Economics.

Импорт в октябре рухнул на 13,3% - до 5,69 трлн иен. Аналитиками в среднем прогнозировали спад на 9%. Сокращение показателя было отмечено по итогам 18-го месяца подряд.

В число лидеров снижения котировок вошли акции Sumitomo Electric Industries Ltd. (-6,3%) и Mitsubishi Motors Corp. (-4,9%).

Капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group сократилась на 0,9%, автомобильной Toyota Motor - на 1,9%, производителя шин Bridgestone Corp. - на 0,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:54 МСК увеличился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают бумаги Geely Automobile Holdings Ltd. - на 6,2%. В результате цена акций автопроизводителя достигла максимальной отметки с июня 2018 года. Причиной этого стало сообщение об альянсе Geely с германской Daimler AG: компании будут совместно разрабатывать двигатели внутреннего сгорания следующего поколения для использования в гибридных транспортных средствах.

Также растет стоимость девелоперов China Resources Land (+4,4%) и Wharf Real Estate Investment Co. (+2,6%).

При этом котировки акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. повышаются на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился за день на 0,3%.

Между тем рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Цена акций Asiana Airlines Inc. рухнула на 9,1%. Ранее на этой неделе Korean Air Lines, крупнейшая авиакомпания страны, объявила о намерении приобрести второго по величине южнокорейского авиаперевозчика Asiana Airlines.

Австралийский S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,5%, завершив "в плюсе" третью сессию подряд. Индекс находится на максимальной отметке за последние девять месяцев.

Оптимизм инвесторов, в частности, вызывали надежды на то, что регуляторы ослабят ограничения для банков на выплату дивидендов. В результаты котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia выросли на 2,9%, Westpac Banking - на 2,3%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,3% и National Australia Bank - на 2,1%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,5% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в среду меняются слабо и разнонаправленно после того, как страны ОПЕК+ отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК в среду составляет $43,77 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,07 (0,2%) - до $43,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,39 за баррель, что на $0,04 (0,1%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,09 (0,2%) - до $41,43 за баррель.

Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе правительства РФ.

Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с по меньшей мере еще на три месяца, пишет S&P Global Platts. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по итогам встречи, которая прошла во вторник.

По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, объявление о продлении текущего уровня сокращений на следующей встрече ОПЕК+ может вызвать разочарование в связи с тем, что "мы сегодня не услышали чего-то более ясного, особенно в контексте того, что рынок продолжает рассчитывать, что дополнительные сокращения будут по меньшей мере предложены в 2021 году".

Помимо этого, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут рост запасов нефти на 100 тыс. баррелей. Согласно их подсчетам, запасы бензина в стране увеличились на 300 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,8 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30 МСК.