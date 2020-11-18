Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль, скорее всего, будет колебаться в среду у отметки 76,2 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Рубль в среду, видимо, будет колебаться у 76,2 руб./$1 в отсутствие новых триггеров, которые могут появиться в четверг, когда главы стран ЕС будут обсуждать ситуацию с коронавирусом, отмечают специалисты Sberbank CIB.

Давление на нефтяные цены, по оценкам Sberbank CIB, обусловлено сохраняющейся неопределённостью вокруг квот на добычу для членов ОПЕК+ на следующий год. В среду выйдет еженедельная статистика по товарным запасам нефти в США. По мнению аналитиков, небольшое ожидаемое сокращение запасов поможет котировкам Brent приблизиться к отметке $44,5 за баррель.

Активность на российских рынках низкая, поэтому до проведения аукционов Минфина по ОФЗ доходности этих бумаг, скорее всего, останутся вблизи уровней предыдущего закрытия, предполагают эксперты Sberbank CIB. Во вторник рынок ОФЗ показал невыразительную динамику за исключением выпусков ОФЗ-26234 и ОФЗ-26235, которые будут предложены на аукционах — их доходность выросла на 2 б.п.

Также аналитики Sberbank CIB ожидают от российского рынка акций нейтральной динамики в среду ввиду отсутствия явных позитивных факторов и отмечают риски снижения котировок в случае неблагоприятных новостей в течение дня.