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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB
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18 ноября 2020 года 09:50
Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика. - Etalon Group проведёт "День инвестора"; - В еврозоне и Великобритании выйдут данные по инфляции, в США - статистика по новому строительству жилья и разрешениям на строительство; - Управление энергетической информации США представит еженедельные данные по товарным запасам углеводородов в стране.
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Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
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18 ноября 2020 года 20:01
Рубль растерял около половины дневного преимущества к доллару и евро в среду вечером, но остался в плюсе
Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль, хотя и растерял около половины дневного преимущества к бивалютной корзине, остается в плюсе благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.18 ноября 2020 года 19:18
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ в среду возобновил рост вслед за дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $45 за баррель) и улучшением внешней фондовой конъюнктуры на фоне свежих новостей компании Pfizer о вакцине от COVID-19; индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил максимум с 21 февраля, закрепившись выше 3080 пунктов, при этом в росте лидировали акции "ВСМПО-Ависма" на новостях о buyback, а также бумаги "РусАла" и "АЛРОСА". читать дальше
.18 ноября 2020 года 18:50
Москва. 18 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в среду нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону; новости о вакцине от компании Pfizer удержали рынок от отрицательной коррекции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению ко вторнику, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия 17 ноября. читать дальше
.18 ноября 2020 года 18:48
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" "префы" Ростелекома и "обычку" Норникеля, убрав ФосАгро и НОВАТЭК
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" "префы" "Ростелекома" и "обычку" "Норникеля", убрав "ФосАгро" и "НОВАТЭК", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное... читать дальше
.18 ноября 2020 года 18:05
Потенциал роста котировок акций Boeing остается высоким в долгосрочной перспективе - "Фридом Финанс"
Потенциал роста котировок акций Boeing остается очень высоким в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". США реформируют агентство FAA, которое было ответственно за сертификацию самолетов 737 MAX от Boeing. Палата представителей Конгресса единогласно одобрила... читать дальше
.18 ноября 2020 года 17:30
Акции Activision Blizzard - хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке" - Sberbank CIB
хорошая ставка на рост популярности видеоигры на "удаленке", считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в аналитическом материале инвестбанка, Activision Blizzard смогла извлечь выгоду из коронавирусных ограничений. В 2020 году компания прогнозирует рост выручки на 18% с уровня 2019 года — до... читать дальше
.18 ноября 2020 года 16:40
Рубль, вероятно, сможет показать восстановление по отношению к доллару в декабре текущего года, говорится в аналитическом материале "НФК "Сбережения". "Последний месяц 4-го квартала, вероятнее всего, будет "подарком" для рубля в части его восстановления. Речь идет в первую очередь о... читать дальше
.18 ноября 2020 года 16:05
Экстремальные значения в настроениях и позиционировании инвесторов наряду с чрезмерно оптимистичными рыночными прогнозами (например, согласно прогнозу Goldman Sachs, индекс S&P 500 в конце 2022 г. достигнет отметки 4600 пунктов) часто могут служить признаком приближающегося разворота в ожиданиях... читать дальше
.18 ноября 2020 года 16:00
Москва. 18 ноября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран. читать дальше
.18 ноября 2020 года 15:38
ехническая картина на российском рынке акций, исключая некоторую перекупленность, остается благоприятной, говорится в комментарии "Велес Капитала". Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что в связи с этим инвесторы при прочих равных будут более охотно искать сигналы для новых... читать дальше
.18 ноября 2020 года 15:17
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 19 ноября, изменений в топ-4 не ожидается
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 19 ноября 2020 года по московскому времени, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Как ожидает Питерский, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40... читать дальше
.18 ноября 2020 года 14:58
Индекс S&P500, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов во вторник. Основной целью "быков" выступает... читать дальше
.18 ноября 2020 года 14:33
Главной интригой IPO Ozon становится фактическая цена размещения, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Константина Карпова. Размещение вблизи верхней границы диапазона, как правило, свидетельствует о высоком спросе на акции, и часто приводит к сильной динамике бумаг в первые дни... читать дальше
.18 ноября 2020 года 13:55
Главный долгосрочный драйвер роста капитализации АФК "Система" - раскрытие стоимости непубличных активов посредством их вывода на фондовый рынок, и первым шагом в этом направлении стало IPO Ozon, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер"... читать дальше
.18 ноября 2020 года 13:10
отенциал роста котировок акций "Совкомфлота" на горизонте 12 месяцев составляет около 46%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, специалисты банка позитивно оценивают перспективы акций в среднесрочной перспективе и рекомендуют "покупать" их с целевой ценой 145 рублей за акцию,... читать дальше
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