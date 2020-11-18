Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации около отметки 3050 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи утром в среду, скорее всего, перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся утром", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине среды будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 мск).