Вероятно снижение рынка акций РФ в начале торгов в среду - "Алор Брокер"

Вероятно снижение рынка акций РФ в начале торгов в среду, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы перед нашим открытием в среду снижаются на треть процента. Так что начнем торги мы опять со снижения. Однако вряд ли коррекция продлится долго и будет глубокой, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Инвесторы по-прежнему ждут скорого принятия стимулирующего экономику США пакета мер. Да и без него денег в финансовой системе с избытком из-за продолжающегося выкупа государственных и ипотечных облигаций".

Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи, по мнению Антонова, выступает район 3000 пунктов. "Но не факт, что он устоит, если Америка продолжит идти вниз. Однако в любом случае тренд остается восходящим, и про его слом пока говорить рано. Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на среду давать не будем, рынок слишком тонкий. Но советуем готовить деньги для покупок при первых признаках возобновления роста, ведь впереди нас еще ждет рождественское ралли", - отмечает специалист "Алор Брокер".