Рынок ОФЗ, вероятно, продолжит консолидацию на торгах в среду - Промсвязьбанк

Рынок ОФЗ, вероятно, продолжит консолидацию на торгах в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

ОФЗ перешли к консолидации на фоне некоторого охлаждения оптимизма на внешних рынках, а также смены тактики Минфина на недельных аукционах в пользу классических ОФЗ, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынка Дмитрий Грицкевич. На этом фоне по итогам торгов во вторник доходность 5- и 10-летних ОФЗ выросла на 2 б.п. - до 5,15% и 5,82% годовых соответственно.

Минфин решил снизить темпы продаж ОФЗ после выполнения квартального плана заимствований (2 трлн руб.) за счет активного размещения флоутеров в пользу крупнейших банков - в среду он предложит классические выпуски 5- и 10-летних ОФЗ, а также 10-летний инфляционный линкер.

"Ожидаем спрос на "классику" в пределе 20-30 млрд руб., и порядка 10-20 млрд руб. на линкер. При этом на заметные премии от Минфина инвесторам вряд ли стоит рассчитывать, - пишет Грицкевич. - На вторичных торгах ждем продолжения консолидации рынка. Глобально диапазон 5,5-6,0% годовых для 10-летних ОФЗ выглядит справедливым; при дальнейшем ухудшении настроений инвесторов на рынках из-за развития пандемии ожидаем возврата доходности ближе к верхней границе данного диапазона".