Коррекция на рынке акций РФ может получить продолжение в среду - BCS Express

Коррекция на рынке акций РФ может получить продолжение в среду, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Как говорится в нем, основная среднесрочная тенденция по индексу Мосбиржи, все еще остается растущей. Откат вторника воспринимается в качестве временного явления на фоне перекупленности. Коррекция может получить продолжение, однако о формировании устойчивого нисходящего тренда речи сейчас не идет.

Российский рынок акций во вторник прервал серию роста и начал корректироваться вниз, констатирует эксперт Василий Карпунин. В моменте волна распродаж опустила индекс Мосбиржи к 3030 пунктам, однако на этом снижение завершилось, и появились первые крупные инвесторы, которые начали выкупать просадку. На мировых фондовых площадках также преобладали умеренные продажи. Потери ключевых индексов Европы и США не превысили 1%, отмечает Карпунин.

"Российский рынок акций в последние дни показывал опережающую динамику не только по отношению к развитым площадкам, но и к развивающимся. Поэтому при первом же ухудшении внешнего фона перегретые "голубые фишки" начали корректироваться вниз. Фундаментальных корпоративных причин для этого было не нужно. То есть снижение во многом является техническим моментом — фиксация длинных позиций на фоне появления признаков остановки восходящей тенденции", - пишет аналитик BCS Express.

"Наверху в качестве ближайших целевых ориентиров выделяю область 3100–3110 пунктов. Зона поддержки расположена около 2980–3000 пунктов. В среднесрочной перспективе сохраняются умеренно положительные ожидания по индексу. Обращаю внимание на важный момент: в условиях распродажи в понедельник на российском рынке акций рубль и облигации выглядели уверенно, то есть это еще раз указывает на то, что падение акций обусловлено чисто техническими факторами из-за перегретости", - указывает Карпунин.