Ключевым вопросом для рынка продолжат оставаться сроки появления эффективной вакцины - Saxo Bank

Ключевым вопросом для валютного рынка пока продолжат оставаться сроки появления эффективной вакцины от Covid-19, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Вакцина вызовет глобальный рефляционный бум, а ослабление доллара США станет решающим фактором, поскольку "заблокированная" политическая система США ставит на голубиную риторику ФРС как на ключевого игрока в обеспечении поддержки восстановления", - пишет главный валютный стратег Джон Харди.

Настроения на рынке могут резко поменяться, указывает специалист, если доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимется выше 1,00%, а рефляция начнет "наступление" уже в ближайшие месяцы. "Возникает вопрос, насколько быстро ФРС на это отреагирует? Казначейству США, возможно, придется выпустить в следующем году новые казначейские облигации на сумму 2 триллиона долларов США для финансирования правительственных расходов. Это означает, что текущие темпы программы количественного смягчения ФРС недостаточны", - отмечает Харди.