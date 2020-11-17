Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют смешанную динамику в отсутствие новых драйверов

Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрирую смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 6 базисных пункта по отношению к закрытию 16 ноября и составила 116,06% от номинала, что соответствует доходности 1,84% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,86% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,125% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта и составил 171,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику на 22 базисных пункта - до 142,17% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,245% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 137,08% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,215% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 10 базисных пунктов - до 115,54% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 11 базисных пунктов, до 109,95% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 1,275% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 17 базисных пунктов - до 136,37% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,21% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,62% от номинала (доходность - 2,03% годовых).

"В секторе российских еврооблигаций в целом сохраняется позитивный настрой инвесторов, хотя спрос уже не такой сплошной, как на прошлой неделе, а уже больше выборочный. Нельзя сказать, что есть какие-то позитивные новости, скорее, рынок продолжает расти по инерции в отсутствие значимых плохих новостей, а мелкий негатив пока игнорируется участниками рынка. Неплохо торгуются новые выпуски евробондов РФ, номинированные в евро, которые были размещены на прошлой неделе. Причем рост цен отмечается практически на все евробонды развивающихся стран, за исключением Мексики. Соскучившийся по оптимизму спрос реализуется в покупках суверенных долговых бумаг emerging markets. При этом фиксируемый в последнее время в России рост инфляции пока не сказывается на динамике долговых бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.