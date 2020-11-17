"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods

Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods с целевым уровнем $75 за штуку, что соответствует 15,8%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Согласно заявлениям компании, чистая прибыль в четвертом фискальном квартале составила $692 млн или $1,90 на акцию по сравнению с $369 млн или $1,01 на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, в свою очередь, возросла более чем вдвое и достигла $1,95 на одну акцию, значительно превысив усредненные прогнозы в $1,19 на бумагу.

Продажи компании также продемонстрировали рост и составили $11,46 млрд против $10,88 млрд годом ранее благодаря возросшему спросу на говядину, свинину, куриное мясо и готовую продукцию. Аналитики ожидали выручку на уровне $11,01 млрд.

"Расходы компании, связанные с COVID-19, составили в отчетном периоде $200 млн, при этом по итогам всего минувшего фискального года показатель достиг $540 млн. По оценкам Tyson Foods, данная статья расходов может уменьшиться примерно на 39% в будущем году, поскольку не будет необходимости закупать ряд товаров, например, датчики для измерения температуры, которые устанавливались на заводах компании. В то же время, ожидается увеличение затрат на корм для животных в связи с ростом цен на сою и зерно", - отмечает эксперт "ФИНАМа" Наталия Аседова.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, компания объявила о том, что выплатит квартальные дивиденды в размере $0,445 за каждую акцию класса А и $0,4005 за акцию класса B, а также заверила, что сохранит данный размер дивидендов и на будущий фискальный год.

"Стоит отметить, что годовая выручка компании увеличилась с $42,4 млрд годом ранее до $43,19 млрд, а чистая прибыль возросла на 6% до $5,86 на одну акцию. По оценкам компании, в будущем фискальном году выручка составит порядка $42-44 млрд, при этом ожидается улучшение деятельности на международных рынках, а также повышение объемов производства говядины на внутреннем рынке.

Учитывая вышесказанное, а также недооцененность компании Tyson Foods по отношению к ключевым конкурентам и к сектору в целом, мы сохраняем нашу целевую цену по ее бумагам на уровне $75, что соответствует 15,8%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней", - резюмирует Аседова.