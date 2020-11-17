Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан - "Фридом Финанс"

Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Акции Micron Technology торгуются на двухлетних максимумах и, на наш взгляд, достигли своей справедливой стоимости. Потенциал роста в данных бумагах пока исчерпан. Однако если текущий квартал окажется лучше ожиданий, можно будет делать выводы о том, как скоро Micron Technology догонит своих "соседей" по Nasdaq. Пока компания отстает от среднерыночного тренда более чем на 20%", - указывает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Micron Technology за минувшее лето на 92% увеличил чистую прибыль (в отношении к предыдущему году) и на 24% нарастил выручку, опередив прогнозы аналитиков на квартал восьмой раз подряд.

После нескольких месяцев бокового тренда бумаги компании рванули вверх сразу на 7%, констатирует специалист "Фридом Финанс". "Micron один из немногих крупных производителей чипов, чьи котировки до недавнего времени шли с заметным отставанием от широкого рынка. Поводом для нового роста стала новость о том, что авторитетное бизнес-издание Barron's повысило прогноз по компании и сдвинула таргет на отметку вдвое выше текущей рыночной. Объяснением для пересмотра стало то, что подъем продаж 5g-устройств увеличит продажи сопутствующих элементов: более объемной флэш-памяти и ячеек оперативной памяти. Кроме того, восстановление автомобильного производства сейчас все больше фокусируется на подключаемых к сетям моделям, что также говорит в пользу роста бизнеса Micron", - отмечает Емельянов.

Основным негативным фактором для компании в последнее время был разрыв связей с китайскими потребителями, в том числе по причине запрета на сотрудничество с Huawei, на которую у Micron приходилось порядка 10% заказов, указывает аналитик. "Но сейчас перечень потенциальных клиентов гораздо шире – от американских концернов GM и Ford до разработчиков низкобюджетных смартфонов. Восстановление связей с Китаем тем более вероятно, что в Вашингтоне меняется администрация, а регуляторы уже не так жестко отсеивают сделки. Например, Qualcomm на днях удалось получить лицензию на поставку 4g-чипов для Huawei. Micron намерена подать аналогичное заявление", - отмечает специалист "Фридом Финанс".