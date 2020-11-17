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17 ноября 2020 года 15:44

Рубль снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что выражается в падении стоимости активов и валют развивающихся стран.

Курс доллара США составил 76,4325 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,7975 руб./EUR1, подорожав на 58 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 41 копейку - до 82,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 18 ноября на 66,67 копейки, до 76,2530 руб./$1, и опустил курс евро на 78,26 копейки, до 90,3903 руб./EUR1. Официальные курсы снизились вследствие заметного падения доллара и евро на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник, уже после установления Банком России официальных курсов на 17 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро во вторник днем является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран. При этом цены на нефть притормозили рост, отмечавшийся накануне на новостях об эффективности новой вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, и стабилизировались под отметкой $44 за баррель для сорта Brent.

Цены на нефть во вторник днем колеблются между ростом и снижением, растеряв рост, который наблюдался в начале торгов. Инвесторы ожидают итогов встречи министров ОПЕК+. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $43,74 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,26 за баррель, что на 0,19% ниже закрытия предыдущих торгов.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев. В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты.

По словам директора по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого, "в условиях очередной передышки на внешних площадках ждать такого же роста рубля, как и в понедельник, вероятно, не стоит. Однако если внешний фон сильно не изменится, то у него есть возможность для удержания позиций, ведь при такой динамике добавлять спекулятивные "шорты" по рублю - это получить негативную переоценку за счет "керри" из-за разницы процентных ставок по рублям и долларам. Умеренную поддержку нацвалюте могут оказать и экспортеры. Поэтому во вторник ждем торги в диапазоне 76,0-76,5 руб./$1".

"После уверенного роста понедельника сегодня рубль может несколько снизиться на фоне фиксации прибыли по "длинным" позициям. В рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75,0-77,5 руб./$1. Поддержку нацвалюте может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции вблизи отметки $44 за баррель", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "новостной фон вокруг рубля в целом остается нейтральным, нефть выросла и сохраняет шансы на консолидацию вблизи текущих уровней за счет действий ОПЕК, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки. На этом фоне динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, позиции рубля будут оставаться сильными, но вряд ли курс доллара сможет опуститься ощутимо ниже 76,2-76,5 руб./$1".

"Рубль вчера укрепился на 1,6% и приблизился к отметке 76 руб./$1, показав лучший результат среди основных мировых валют. Сегодня утром рубль подешевел на 0,3%, до 76,4 руб./$1. Эта коррекция, вероятнее всего, не будет долгой, и рубль, скорее всего, начнет дорожать и, вероятно, сможет закрепиться на уровнях крепче 76 руб./$1 - мощного уровня поддержки для пары "доллар-рубль". Такое укрепление откроет рублю возможность для роста до 74 руб./$1. Сегодня рубль должны поддержать цены на нефть, которые могут вырасти, если министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендует продлить текущие ограничения на добычу нефти на первый квартал 2021 года", - полагают эксперты Sberbank CIB.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 17 ноября слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок подросла также на 1 б.п. и составила 4,49% годовых. Вместе с тем ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п. - до 4,73% годовых, а на срок 6 месяцев - 1 б.п., до 4,77% годовых.

Банк России во вторник, 17 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,607 трлн рублей (при лимите 1,76 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 ноября, банки разместили 1,337 трлн рублей (при лимите 1,77 трлн рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 17 ноября провел доразмещение 39-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 41,699 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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