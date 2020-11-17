Доллар/рубль, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль на текущей неделе, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в рамках текущей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле, по их мнению, может способствовать ситуация на рынке энергоносителей.

"Мы ожидаем отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель с рисками теста его нижней границы на фоне слабых фундаментальных факторов. Плюс к этому в валютах развивающихся стран на ослаблении эйфории относительно новостей по вакцине и снижении "аппетита" к рисковым активам может пройти волна фиксации прибыли. Учитывая это, ожидаем попыток закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 77,5-80 рублей. При этом сдерживать рост американской валюты будут повышенные объемы продаж валюты Центробанком, что не позволит доллару выйти выше 80 рублей. Отметим, что в последние недели начала восстанавливаться корреляция между рублем и нефтью, что говорит о росте влияния ее динамики на котировки рубля", - пишут специалисты Промсвязьбанка.