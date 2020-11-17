Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску - Ренессанс Капитал

Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала".

Котировки еврооблигаций РФ на прошлой неделе изменились незначительно, констатирует начальник отдела анализа долгового рынка Мария Радченко. "Бэнчмарк Russia 47 завершил неделю на ценовых уровнях начала недели (136% от номинала). Дисконт по доходности Russia 47 к еврооблигациям Индонезии INDON 49 сейчас составляет 10 бп., что мы считаем справедливым уровнем. Мы продолжаем считать, что потенциал роста длинных суверенных еврооблигаций ЕМ ограничен, тогда как риски коррекции в случае ухудшения аппетита к риску являются высокими", - пишет она.

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Белоруссии на уровне "В", ухудшив прогноз по рейтингу со "стабильного" до "негативного" на фоне продолжающегося в республике политического кризиса. Котировки размещенных в июне этого года суверенных еврооблигаций Беларуси BELRUS 26 и BELRUS 31 восстановились до уровней 97-98% от номинала, еврооблигации единственного корпоративного эмитента Беларуси – ритейлера Евроторг (EUROTG 25) - подорожали до 103,4%.

"Ранее мы отмечали наши ожидания, что корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста "аппетита" к риску на глобальных площадках, так как именно эти выпуски предлагают привлекательную доходность выше 6% при приемлемом уровне риска", - указывает Радченко.