Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов - "Велес Капитал"

Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник не смогли перейти к повышению, а рублевый индикатор почти закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами. Последнее может позволить индексу более уверенно пойти выше после снятия краткосрочной перекупленности. Важным по итогам торгов будет сохранение поддержки 3030 пунктов - ее пробой предупредит о рисках более масштабной нисходящей коррекции", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.