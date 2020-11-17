Ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи - BCS Express

Российский рынок акций во вторник корректируется после уверенного подъема, ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии BCS Express.

Индекс Мосбиржи к 13:00 опустился на 1% и курсирует на уровне 3050 п. В аутсайдерах оказались лидеры торгов понедельника - отраслевые индексы нефтегазового и металлургического секторов.

"Технические индикаторы по индексу МосБиржи указывают на наличие сильной перекупленности, — считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. - Ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. На этой неделе высокие шансы начать торможение импульса роста. Речь не идет о формировании нисходящего тренда, а только лишь о локальном коррекционном движении. В среднесрочной перспективе сохраняем умеренно положительные ожидания по индексу".