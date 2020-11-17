"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Аэрофлот и ММК, убрав Ростелеком, Северсталь и Х5

"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес "Полиметалла".

"Мы совершаем ротацию из защитных и высоко оцененных активов в более цикличные и недооцененные акции в связи с новостями о высокой подтвержденной эффективности вакцин от короновируса. Инвесторы уже начинают рассчитывать, что успешные испытания вакцин и их широкое распространение будут способствовать восстановлению экономической активности по всему миру", - отмечается в комментарии инвестбанка.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" увеличивают вес акций Лукойла и привилегированных акций Сбербанка. "Из цикличных активов акции банковского и нефтегазового секторов являются бенефициарами распространения вакцин в 2021 г. благодаря восстановлению экономики. Поэтому мы увеличиваем экспозицию на Сбербанк через увеличение доли привилегированных акций Сбербанка. Доводим до 10% вес акций еще одной нефтегазовой компании - Лукойла", - пишут эксперты.

Добавлены акции "Аэрофлота", поскольку они в наибольшей степени пострадали от запретов на ограничение мобильности людей и могут показать сильный рост на фоне распространение вакцины.

Аналитики инвестбанка фиксируют прибыль в акциях Северстали после сильного роста цен на сталь и притока большого количества инвесторов. Однако они сохраняют позитивный взгляд на отрасль, и взамен добавляют акции ММК, которые были сильно недооценены из-за ожиданий об исключении из индекса MSCI Russia".

Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" исключают акции "Ростелекома" и X5 Retail Group, а также снижают вес акций "Полиметалла", которые позиционируются как защитные активы.

ТОП акций Россия:

Название: Доля в портфеле в %: Дивидендная доходность на следующие 12 мес.:

Газпром, ао 10,0% 4,7%

Лукойл, ао 10,3% 3,6%

НЛМК, ао 10,0% 7,8%

Роснефть,ао 10,1% 6,4%

Сбербанк, ао 10,1% 5,6%

Сбербанк, ап 10,1% 6,2%

Татнефть, ао 10,0% 7,0%

Алроса, ао 5,0% 16,5%

Аэрофлот, ао 5,0% 0,0%

ГМК Норникель 4,2% 18,2%

ММК, ао 5,1% 14,5%

Полиметалл, ао 5,1% 9,2%

Сургутнефтегаз, ап 5,1% 17,0%