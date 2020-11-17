Brent достигнет $49 за баррель лишь к концу 2 квартала 2021г - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка из-за второй волны заболеваемости несколько скорректировали темпы восстановления цен на нефть. По их оценкам, Brent достигнет 49 долл./барр. лишь к концу 2 кв. 2021 г., а более заметное восстановление вплоть до 60 долл./барр. ожидается во 2П 2021 г. Средняя цена на Brent в 2021 г. может составить 51 долл./барр., говорится в комментарии банка.

"Цены на нефть на минувшей неделе резко восстановились на новостях об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. - отмечает эксперт банка Андрей Полищук. - Так, спотовые цены на Brent превышали 44 долл./барр., а цена фьючерса и вовсе была выше 45 долл./барр. Тем не менее, к концу недели цены несколько скорректировались, так как текущая эпидемиологическая ситуация давит на спрос из-за новых ограничений. На этой неделе оптимизма добавили сообщения об успешном испытании вакцины от Moderna и новость о том, что ОПЕК+ обсуждает продление текущих ограничений по добыче на 3-6 месяцев. Напомним, что первоначальный план ОПЕК+ предполагал увеличение добычи с января на 2 млн барр./сутки. Мы полагаем, что ОПЕК+ действительно придется отказаться от увеличения добычи, по крайней мере, на 2-3 месяца из-за новых ограничительных мер, которые давят на спрос".

По мнению аналитика Райффайзенбанка, даже появление вакцины на рынке к концу года (о чем заявляют Pfizer и BioNTech) не решит проблемы мгновенно. Эксперты полагают, что эффект от вакцины при массовой доступности будет существенным лишь через 4-12 месяцев, тогда как новые ограничения могут появиться и в более жесткой форме до конца года. Тем не менее, если вакцины действительно будут доступны с конца этого года, то можно было бы рассчитывать на смягчение ограничений в 1 кв. 2021 г. При этом ожидается восстановление спроса и нормализация уровня запасов лишь ближе к концу 2021 г.

"Нормализация запасов будет зависеть не только от ОПЕК+, но и от объемов добычи в США, которые сейчас примерно на 2,5 млн барр./сутки ниже уровня начала года, - указывает Полищук. - При этом сейчас на американском рынке наблюдается оживление бурения: количество активных буровых установок выросло на 37% до 236 штук по сравнению с минимальным уровнем, достигнутым в августе. Тем не менее, пока эта активность все еще низка и не отражается на объемах добычи в целом по стране. Мы полагаем, что более резкий рост разработки месторождений и добычи возможен при стабильном уровне цен выше 50 долл. хотя бы полгода, а для восстановления добычи к прежним уровням – цены должны удерживаться долгое время выше 60 долл./барр.".