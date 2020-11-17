.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / КИТ Финанс Брокер закрыл торговую идею "покупка акций Micron Technology"
.
17 ноября 2020 года 13:35
КИТ Финанс Брокер закрыл торговую идею "покупка акций Micron Technology"
Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" 17 ноября 2020 года закрыла торговую идею "покупка акций Micron Technology", открытую 29 июля 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность составила +23,72% (цена открытия - $50, цена закрытия - $61,86), сообщается в комментарии.
.
Компании упоминаемые в новости: Micron Technology
.
17 ноября 2020 года 19:55
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:32
Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрирую смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром после ралли с начала ноября, индекс МосБиржи удержал 3050п
Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти". читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:51
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods с целевым уровнем $75 за штуку, что соответствует 15,8%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. Один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:28
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску - Ренессанс Капитал
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала". Котировки еврооблигаций РФ на прошлой неделе изменились незначительно, констатирует начальник отдела анализа долгового рынка Мария... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:53
Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Акции Micron Technology торгуются на двухлетних максимумах и, на наш взгляд, достигли своей справедливой стоимости. Потенциал роста в данных бумагах пока исчерпан. Однако если текущий... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:10
Пара доллар/рубль на текущей неделе, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики Промсвязьбанка считают, что в рамках текущей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле, по их мнению, может... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
вижение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:44
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что выражается в падении стоимости активов и валют развивающихся стран. читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:21
Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник не смогли перейти к повышению, а рублевый индикатор почти закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:02
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевым уровнем 6,38 руб. за штуку на середину марта 2021 года и потенциалом свыше 20%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Отчет по МСФО "Интер РАО" раскрыл снижение EBITDA за 9 мес.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:23
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:01
Российский рынок акций во вторник корректируется после уверенного подъема, ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии BCS Express. Индекс Мосбиржи к 13:00 опустился на 1% и курсирует на уровне 3050 п. В аутсайдерах оказались лидеры... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.