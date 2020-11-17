"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Ros Agro на 17%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) на 17% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Николая Ковалева и Александра Гнусарева.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Финансовые результаты Ros Agro за III квартал 2020 года отражают улучшение фундаментальных факторов в новом сельскохозяйственном году. Компания выиграла от благоприятной ценовой конъюнктуры на фоне улучшения баланса спроса и предложения, ускорения роста экспорта и ослабления рубля", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Ros Agro, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $13,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,7 за штуку.