Альфа-банк ожидает на текущей неделе роста недооцененных акций и бумаг циклических секторов и компаний

Аналитики Альфа-банка ожидают на текущей неделе роста недооцененных акций и бумаг циклических секторов и компаний, сообщается в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что на этой неделе рост российского рынка акций продолжится на фоне надежд на экономические стимулы в США, улучшения настроения на глобальных рынках и ухода инвесторов в циклические сектора и компании и недооцененные активы", - говорится в нем.

Учитывая что цены на нефть устойчиво превышают $43/барр. по марке Brent, акции российских нефтегазовых компаний продолжат наверстывать рынок, указывают специалисты Альфа-банка. Поддержку горно-металлургическому сектору, особенно экспортерам, по мнению аналитиков, окажет уход инвесторов в циклические компании и банки. В розничном секторе спросом будет пользоваться "Магнит", так как компания в ближайшее время объявит промежуточные дивиденды за 9М20. "Мы ожидаем, что дивидендная доходность на годовой основе составит 8-9% при текущих уровнях котировок, что поддержит эти бумагам в случае дальнейшей ротации в циклические сектора", - пишут эксперты банка.

Аналитики отмечают, что в целом в последнее время инвестиционная привлекательность российского рынка улучшилась, что отчасти связано с низкими оценками стоимости российских компаний. Кроме того, Минфин на прошлой неделе разместил еврооблигации на сумму 2 млрд евро ($2,36 млрд). Сделка стала крупнейшей для Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте. Совокупный спрос составил около 2,8 миллиарда евро, более 60% заявок пришлось на иностранных инвесторов.

"Оптимизм на рынке усиливается и тем, что Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви. С другой стороны, акции роста, в том числе акции компаний, которые пользовались особенно сильным спросом в период карантина, и бумаги технологического сектора будут оставаться под давлением на фоне процесса фиксации прибыли по этим бумагам", - отмечают в Альфа-банке.