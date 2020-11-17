Цена Brent будет колебаться выше $43/барр. на текущей неделе - Альфа-банк

Цена нефти марки Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на текущей неделе, при этом фундаментальные факторы указывают на ухудшение конъюнктуры рынка, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Судя по динамике цен на нефть, трейдеры намеренно игнорируют фундаментальные факторы, продолжая верить в ралли на рынке нефти на фоне появления положительной информации о вакцине и продления действующего ограничения добычи странами ОПЕК+, о чем они должны договориться в начале декабря, - пишут аналитики банка. - Мы продолжаем считать текущие уровни цен завышенными, наблюдая беспрецедентный уровень поддержки, в то время как большинство фундаментальных факторов указывают на ухудшение конъюнктуры рынка".

Так, отмечают специалисты Альфа-банка, несмотря на малоутешительную статистику, опубликованную на прошлой неделе, цены на Brent продолжили рост, уверенно закрепившись выше $42,5/барр. и игнорируя неожиданный рост запасов нефти в США, рост числа буровых и инфицированных Covid-19.

"Тем не менее, мы ожидаем, что цена Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на этой неделе на фоне дальнейших вербальных интервенций, сопутствующих запланированному на завтра предварительному заседанию ОПЕК+, указывают эксперты банка. - Так как установившаяся практика на рынке нефти указывает на то, что ключевые игроки вновь могут сделать ряд заявлений, связанных с потенциалом дальнейших сокращений, подогревая "аппетиты" трейдеров, мы ожидаем, что текущее настроение инвесторов не изменится, несмотря на негативные сигналы рынка. Тем не менее, мы считаем, что значительная коррекция цен на нефть возможна уже ближе к концу текущего года в случае невыполнения странами ОПЕК+ всех своих предновогодних обещаний, которые, на наш взгляд, могут быть переоценены рынком".