.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена Brent будет колебаться выше $43/барр. на текущей неделе - Альфа-банк
.
17 ноября 2020 года 12:20
Цена Brent будет колебаться выше $43/барр. на текущей неделе - Альфа-банк
Цена нефти марки Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на текущей неделе, при этом фундаментальные факторы указывают на ухудшение конъюнктуры рынка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Судя по динамике цен на нефть, трейдеры намеренно игнорируют фундаментальные факторы, продолжая верить в ралли на рынке нефти на фоне появления положительной информации о вакцине и продления действующего ограничения добычи странами ОПЕК+, о чем они должны договориться в начале декабря, - пишут аналитики банка. - Мы продолжаем считать текущие уровни цен завышенными, наблюдая беспрецедентный уровень поддержки, в то время как большинство фундаментальных факторов указывают на ухудшение конъюнктуры рынка". Так, отмечают специалисты Альфа-банка, несмотря на малоутешительную статистику, опубликованную на прошлой неделе, цены на Brent продолжили рост, уверенно закрепившись выше $42,5/барр. и игнорируя неожиданный рост запасов нефти в США, рост числа буровых и инфицированных Covid-19. "Тем не менее, мы ожидаем, что цена Brent будет колебаться у отметки выше $43/барр. на этой неделе на фоне дальнейших вербальных интервенций, сопутствующих запланированному на завтра предварительному заседанию ОПЕК+, указывают эксперты банка. - Так как установившаяся практика на рынке нефти указывает на то, что ключевые игроки вновь могут сделать ряд заявлений, связанных с потенциалом дальнейших сокращений, подогревая "аппетиты" трейдеров, мы ожидаем, что текущее настроение инвесторов не изменится, несмотря на негативные сигналы рынка. Тем не менее, мы считаем, что значительная коррекция цен на нефть возможна уже ближе к концу текущего года в случае невыполнения странами ОПЕК+ всех своих предновогодних обещаний, которые, на наш взгляд, могут быть переоценены рынком".
.
17 ноября 2020 года 19:55
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:32
Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрирую смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром после ралли с начала ноября, индекс МосБиржи удержал 3050п
Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти". читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:51
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods с целевым уровнем $75 за штуку, что соответствует 15,8%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. Один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods... читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:28
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску - Ренессанс Капитал
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала". Котировки еврооблигаций РФ на прошлой неделе изменились незначительно, констатирует начальник отдела анализа долгового рынка Мария... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:53
Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Акции Micron Technology торгуются на двухлетних максимумах и, на наш взгляд, достигли своей справедливой стоимости. Потенциал роста в данных бумагах пока исчерпан. Однако если текущий... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:10
Пара доллар/рубль на текущей неделе, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики Промсвязьбанка считают, что в рамках текущей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле, по их мнению, может... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
вижение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:44
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что выражается в падении стоимости активов и валют развивающихся стран. читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:21
Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник не смогли перейти к повышению, а рублевый индикатор почти закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:02
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевым уровнем 6,38 руб. за штуку на середину марта 2021 года и потенциалом свыше 20%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Отчет по МСФО "Интер РАО" раскрыл снижение EBITDA за 9 мес.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:23
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:01
Российский рынок акций во вторник корректируется после уверенного подъема, ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии BCS Express. Индекс Мосбиржи к 13:00 опустился на 1% и курсирует на уровне 3050 п. В аутсайдерах оказались лидеры... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.