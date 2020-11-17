Citi начал анализ Совкомфлота с рекомендацией "покупать" для его акций

Citi начал аналитическое покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 126 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Текущая стоимость акций "Совкомфлота" составляет порядка 97,13 рубля за штуку.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

Торги акциями компании начались 7 октября на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

Цена размещения в рамках IPO "Совкомфлота" составила 105 рублей за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.

По результатам завершения IPO, доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 15,6%, размер квазиказначейского пакета около 1,6%. РФ сохранит долю в капитале "Совкомфлота" в размере 82,8%.