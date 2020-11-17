Рубль в ближайшей перспективе сохранит зависимость от цен на нефть и аппетита к рисковым активам - Сбер Управление Активами

Рубль в ближайшей перспективе сохранит зависимость от цен на нефть и аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Курс рубля в течение недели находился в рамках нашего прогноза (в диапазоне 76-78 рублей за доллар), завершив пятницу на отметке 77,37 за доллар, - отмечает Малин. - Движение российской валюты полностью совпадало с динамикой индекса валют развивающихся стран EMCI (+0,1% в недельном сопоставлении). При этом поддержку национальной валюте на прошедшей неделе обеспечила благоприятная ценовая конъюнктура на сырьевых рынках. Очевидно, что в ближайшей перспективе рубль сохранит зависимость от цен на нефть и аппетита к рисковым активам. В условиях нейтрального новостного фона мы ожидаем сохранения целевого курса по российской валюте в диапазоне 76-78 рублей за доллар".