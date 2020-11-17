Торги пары доллар/рубль во вторник пройдут, вероятно, в диапазоне 76-76,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Аналитики "ЛОКО-Инвеста" во вторник ждут торгов пары доллар/рубль в диапазоне 76-76,50 руб./$1, сообщается в комментарии компании.

"В условиях очередной "передышки" на внешних площадках ждать такого же роста рубля, как и в понедельник, вероятно, не стоит. Однако если внешний фон сильно не изменится, то у него есть возможность для удержания позиций, ведь при такой динамике добавлять спекулятивные "шорты" по рублю - это получить негативную переоценку за счет "керри" (из-за разницы процентных ставок по рублям и долларам). Умеренную поддержку могут оказать и экспортеры. Поэтому во вторник ждем торги в диапазоне 76-76,50 руб./$1", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.