17 ноября 2020 года 10:27
Рубль умеренно снизился к доллару и евро на старте торов вторника на фоне охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" во вторник утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне наметившегося торможения тенденции к росту на нефтяных площадках и охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,27-76,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,3375 руб./$1 (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,5075 руб./EUR1 (+29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,714 рубля.
Доллар при этом оказался на 58,22 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,54 копейки ниже официального курса. Такая динамика объясняется заметные падением доллара и евро на торгах "Московской биржи" во второй половине дня понедельника, уже после объявления Банком России официальных курсов на 17 ноября.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника является следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран. При этом цены на нефть притормозили рост, отмечавшийся накануне на новостях об эффективности новой вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, и стабилизировались у отметки $44 за баррель для сорта Brent.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $44 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,4% - до $43,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,42 за баррель, что всего на 0,2% выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 3% - до $41,34 за баррель.
Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев. В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.
Опубликовано: /Финмаркет/
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