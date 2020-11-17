Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 и на уровне 91,2-92,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Угроза пандемии все еще остается главным негативным фактором на рынке: число заболевших во всем мире растет, а карантинные меры ведут к сокращению потребления нефти, что снижает ее стоимость. Кроме того, на организацию массовой вакцинации потребуется некоторое время", - отмечает Тузов.

По мнению эксперта, причиной роста рубля стали прошедшие выборы в США, кроме того, накануне нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей об эффективности вакцины от коронавируса: промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний сообщают, что эффективность нового препарата биотехнологической компании Moderna составляет 94,5%. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник, 16 ноября, составила 44,16 доллара за баррель (+4%), декабрьские контракты на нефть марки WTI выросли на 4,4% до 41,52 доллара за баррель. Это серьезно поддержало курс рубля и стимулировало инвесторов проявить интерес к рисковым активам. Так, за прошедшую неделю неделе иностранные инвесторы вложили в российские акции более 150 млн долларов - рекордную сумму с начала кризиса.