.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 - "Универ Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в октябре ускорилось до 5,9% - Росстат
В октябре падение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорилось до 5,9% после снижения, согласно пересмотренным данным, на 3,6% в сентябре
 
Быть или не быть индексации пенсий работающим
В Госдуме вновь попросят об индексации пенсий работающим. Фракции Госдумы в ближайшее время намерены вновь обратиться к президенту по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию "Известиям" подтвердили в "Справедливой России" и...
 
Что ждет малый бизнес
В 3-м квартале состояние малого бизнеса в РФ несколько улучшилось после снятия основных ограничительных мер первой волны пандемии, подтверждают данные нового индекса самочувствия МСП (совместный проект Сбербанка и Института экономики роста имени...
 
Внесудебное банкротство: заявления принимают не у всех
За почти 2,5 месяца с начала действия в стране процедуры внесудебного банкротства заявления о ее прохождении подали в многофункциональные центры (МФЦ) 4144 заявителя, однако три четверти из них (3143) были возвращены заявителям. Всего с 1 сентября...
 
17 ноября 2020 года 10:35

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,3-78,9 руб./$1 и на уровне 91,2-92,8 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Угроза пандемии все еще остается главным негативным фактором на рынке: число заболевших во всем мире растет, а карантинные меры ведут к сокращению потребления нефти, что снижает ее стоимость. Кроме того, на организацию массовой вакцинации потребуется некоторое время", - отмечает Тузов.

По мнению эксперта, причиной роста рубля стали прошедшие выборы в США, кроме того, накануне нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей об эффективности вакцины от коронавируса: промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний сообщают, что эффективность нового препарата биотехнологической компании Moderna составляет 94,5%. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник, 16 ноября, составила 44,16 доллара за баррель (+4%), декабрьские контракты на нефть марки WTI выросли на 4,4% до 41,52 доллара за баррель. Это серьезно поддержало курс рубля и стимулировало инвесторов проявить интерес к рисковым активам. Так, за прошедшую неделю неделе иностранные инвесторы вложили в российские акции более 150 млн долларов - рекордную сумму с начала кризиса.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 ноября 2020 года 19:55
Рубль вечером снижается к доллару и евро на фоне охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз нефтяных цен.    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:32
Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют смешанную динамику в отсутствие новых драйверов
Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрирую смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром после ралли с начала ноября, индекс МосБиржи удержал 3050п
Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти".    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:51
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods с целевым уровнем $75 за штуку, что соответствует 15,8%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. Один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 18:28
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску - Ренессанс Капитал
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала". Котировки еврооблигаций РФ на прошлой неделе изменились незначительно, констатирует начальник отдела анализа долгового рынка Мария...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 17:53
Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан - "Фридом Финанс"
Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Акции Micron Technology торгуются на двухлетних максимумах и, на наш взгляд, достигли своей справедливой стоимости. Потенциал роста в данных бумагах пока исчерпан. Однако если текущий...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 17:10
Доллар/рубль, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1 - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль на текущей неделе, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики Промсвязьбанка считают, что в рамках текущей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле, по их мнению, может...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
вижение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 15:55
S&P500 будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 15:44
Рубль снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что выражается в падении стоимости активов и валют развивающихся стран.    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 15:21
Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов - "Велес Капитал"
Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник не смогли перейти к повышению, а рублевый индикатор почти закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами....    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 15:02
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевым уровнем 6,38 руб. за штуку на середину марта 2021 года и потенциалом свыше 20%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Отчет по МСФО "Интер РАО" раскрыл снижение EBITDA за 9 мес....    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким - Julius Baer
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 14:23
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Аэрофлот и ММК, убрав Ростелеком, Северсталь и Х5
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес...    читать дальше
.
17 ноября 2020 года 14:01
Ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи - BCS Express
Российский рынок акций во вторник корректируется после уверенного подъема, ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии BCS Express. Индекс Мосбиржи к 13:00 опустился на 1% и курсирует на уровне 3050 п. В аутсайдерах оказались лидеры...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.