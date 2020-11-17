Утренние прогнозы: рынок акций переходит в состояние консолидации

Аналитики ожидают во вторник консолидации российского рынка акций около уровней закрытия понедельника.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3070-3090 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3120 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3080 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром вторника".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Безоткатный рост российского рынка продлился 10 сессий подряд, в результате чего индекс Мосбиржи "уткнулся" в сопротивление 3080 пунктов. Поводов для его пробития во вторник нет никаких. Однако насколько сильными будут продажи рублевых активов, и как долго они продлятся, спрогнозировать невозможно. Сейчас динамика российского рынка акций полностью зависит от притока нерезидентских средств".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "В первой половине дня не исключаем попыток развития движения индекса МосБиржи к 3100 пунктам. Однако к концу торгового дня, учитывая ослабление эйфории на мировых рынках и перегретость ряда "голубых фишек", опасаемся начала частичной фиксации прибыли. На сегодня целевым по индексу Мосбиржи видится зона 3050-3100 пунктов".

Sberbank CIB: "Компания Moderna в понедельник сообщила о промежуточных успехах на третьем этапе тестирования вакцины от коронавируса. На этом фоне рынок акций США вырос по итогам дня; индекс МосБиржи повысился на 1,8%. Во вторник фьючерсы на американские индексы снижаются, ожидаем консолидации российского рынка акций около уровней закрытия понедельника".