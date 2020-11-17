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17 ноября 2020 года 10:01
Котировки Brent во вторник могут приблизиться к $45,3/барр. - Sberbank CIB
Котировки Brent во вторник могут выйти из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизиться к $45,3/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Новости о вакцине от коронавируса способствуют оптимизму в преддверии заседания министерского комитета ОПЕК+. Ожидается, отмечают специалисты Sberbank CIB, что в ходе мероприятия Россия и Саудовская Аравия дадут понять, что комитет согласен продлить действующие ограничения на добычу ещё на три месяца. Этого, по мнению Sberbank CIB, будет достаточно для того, чтобы котировки Brent во вторник вышли из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизились к $45,3/барр. Российская валюта в понедельник укрепилась на 1,6% на фоне хороших новостей о вакцине от коронавируса и создании зоны свободной торговли в АТР. Во вторник, как считают аналитики Sberbank CIB, рубль может закрепиться около 75,8 руб./$1, если на глобальных рынках сохранится позитивный настрой, а нефть продолжит дорожать после заседания комитета ОПЕК+. Утром во вторник на мировых рынках сохраняется умеренный спрос на гособлигации в локальных валютах: доходность бумаг развивающихся стран Азии снижается на 1-3 б.п., тогда как у 10-летних обязательств США она накануне выросла на 1 б.п. В этих условиях доходность рублёвых бумаг во вторник может снизиться на 2-4 б.п., полагают эксперты Sberbank CIB. Также специалисты Sberbank CIB отмечают, что фьючерсы на американские индексы снижаются утром вторника, и можно ожидать консолидации российского рынка акций около уровней закрытия понедельника.
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17 ноября 2020 года 19:55
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" и развернувшихся вниз нефтяных цен. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:32
Москва. 17 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрирую смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.17 ноября 2020 года 19:14
Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром после ралли с начала ноября, индекс МосБиржи удержал 3050п
Москва. 17 ноября. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках фиксации прибыли игроками на фоне общемировой коррекции после ралли, подогретого ранее новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс Мосбиржи смог удержаться выше отметки 3050 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти". читать дальше
.17 ноября 2020 года 18:51
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.17 ноября 2020 года 18:28
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску - Ренессанс Капитал
Корпоративные еврооблигации эмитентов СНГ и Турции станут бенефициарами роста аппетита к риску на глобальных площадках, отмечается в обзоре "Ренессанс Капитала". Котировки еврооблигаций РФ на прошлой неделе изменились незначительно, констатирует начальник отдела анализа долгового рынка Мария... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:53
Потенциал роста котировок акций Micron Technology пока исчерпан, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Акции Micron Technology торгуются на двухлетних максимумах и, на наш взгляд, достигли своей справедливой стоимости. Потенциал роста в данных бумагах пока исчерпан. Однако если текущий... читать дальше
.17 ноября 2020 года 17:10
Пара доллар/рубль на текущей неделе, вероятно, сможет закрепиться в диапазоне 77,5-80 руб./$1, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики Промсвязьбанка считают, что в рамках текущей недели национальная валюта может оказаться под давлением. Так, продажам в рубле, по их мнению, может... читать дальше
.17 ноября 2020 года 16:18
Евро/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1,17-1,19 на текущей неделе - Промсвязьбанк
вижение пары евро/доллар на текущей неделе, скорее всего, пройдет в диапазоне 1,17-1,19, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Как говорится в нем, аналитики банка пока не видят поводов для продолжения роста единой валюты. В Европе сохраняются риски восстановления существенных карантинных... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:55
Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник будет консолидироваться в диапазоне 3585-3645 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ближайшим сопротивлением выступает последний максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:44
Москва. 17 ноября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что выражается в падении стоимости активов и валют развивающихся стран. читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:21
Индексу Мосбиржи важно сохранить поддержку на уровне 3030 пунктов, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии во вторник не смогли перейти к повышению, а рублевый индикатор почти закрыл образовавшийся накануне "гэп" между 3027 и 3054 пунктами.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 15:02
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевым уровнем 6,38 руб. за штуку на середину марта 2021 года и потенциалом свыше 20%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Отчет по МСФО "Интер РАО" раскрыл снижение EBITDA за 9 мес.... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:42
Восстановление экономики Китая становится более сбалансированным и широким в связи с растущим спросом в частном секторе, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Данные по деловой активности за октябрь показывают, что восстановление экономики Китая становится все более... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:23
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Аэрофлота" и ММК, убрав акции "Ростелекома", "Северстали" и расписки X5 Retail Group, говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес акций "Лукойла" и привилегированных акций Сбербанка, снижен вес... читать дальше
.17 ноября 2020 года 14:01
Российский рынок акций во вторник корректируется после уверенного подъема, ближайшие уровни сопротивления сместились в район 3100–3110 п. индекса Мосбиржи, сообщается в комментарии BCS Express. Индекс Мосбиржи к 13:00 опустился на 1% и курсирует на уровне 3050 п. В аутсайдерах оказались лидеры... читать дальше
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