Котировки Brent во вторник могут приблизиться к $45,3/барр. - Sberbank CIB

Котировки Brent во вторник могут выйти из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизиться к $45,3/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Новости о вакцине от коронавируса способствуют оптимизму в преддверии заседания министерского комитета ОПЕК+. Ожидается, отмечают специалисты Sberbank CIB, что в ходе мероприятия Россия и Саудовская Аравия дадут понять, что комитет согласен продлить действующие ограничения на добычу ещё на три месяца. Этого, по мнению Sberbank CIB, будет достаточно для того, чтобы котировки Brent во вторник вышли из диапазона $43,7–44,5/барр. и приблизились к $45,3/барр.

Российская валюта в понедельник укрепилась на 1,6% на фоне хороших новостей о вакцине от коронавируса и создании зоны свободной торговли в АТР. Во вторник, как считают аналитики Sberbank CIB, рубль может закрепиться около 75,8 руб./$1, если на глобальных рынках сохранится позитивный настрой, а нефть продолжит дорожать после заседания комитета ОПЕК+.

Утром во вторник на мировых рынках сохраняется умеренный спрос на гособлигации в локальных валютах: доходность бумаг развивающихся стран Азии снижается на 1-3 б.п., тогда как у 10-летних обязательств США она накануне выросла на 1 б.п. В этих условиях доходность рублёвых бумаг во вторник может снизиться на 2-4 б.п., полагают эксперты Sberbank CIB.

Также специалисты Sberbank CIB отмечают, что фьючерсы на американские индексы снижаются утром вторника, и можно ожидать консолидации российского рынка акций около уровней закрытия понедельника.