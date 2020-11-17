Идея дня: включение Tesla в индекс S&P 500 должно стать катализатором роста Nasdaq - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции", учитывая значительный вес Tesla в индексе Nasdaq, полагают, что её включение в базу расчёта S&P 500, скорее всего, станет катализатором роста Nasdaq, отмечается в комментарии инвестбанка.

"S&P 500, Nikkei и другие основные индексы поднялись до новых максимумов на этой неделе. Но не Nasdaq, который поднялся к своему максимуму 2 сентября, но еще не пробил его. Учитывая значительный вес Tesla в индексе Nasdaq, её включение в базу расчёта S&P 500 должно дать толчок росту Nasdaq", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Поэтому аналитики инвестбанка считают, что Nasdaq либо обновляет максимум в течение ближайшего месяца и будет торговать еще выше в 2021 году; либо не пробьет максимум, и тем самым пошлет сильный сигнал о том, что Nasdaq потерял импульс для движения наверх.