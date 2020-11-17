Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- Ожидаются результаты "МТС", "Совкомфлота" и Bank of Georgia, Халык Банк проведет телефонную конференцию;

- В США выйдут данные по обороту розничной торговли и промышленному производству, в России — по промышленному производству (19:00 мск);.

- После закрытия торгов в Европе Япония опубликует статистику по внешней торговле, США - по вложениям в свои гособлигации.