Brent, вероятно, протестирует на прочность отметку $45 за баррель - Промсвязьбанк

Цены на нефть марки Brent будут пытаться расти, тестируя на прочность $45 за баррель, поддерживаемые новостями о вакцине и надеждами на ОПЕК+, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Новости об успешных предварительных испытаниях вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna и слухи о продлении повышенных квот ОПЕК+ на 3 месяца 2021 г. поддерживают цены на нефть, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше $44 за баррель.

Специалист напоминает, что во вторник пройдет министерский комитет ОПЕК+, который в преддверии саммита 30 ноября может дать рекомендацию продлить ограничения на добычу.

"Пока сохраняются позитивные настроения, цены на нефть марки Brent будут пытаться расти, тестируя на прочность $45 за баррель", - полагает Крылова.