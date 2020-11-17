Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник в диапазоне 3070-3090 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с умеренного изменения в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3070-3090 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3070-3090 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3060, 3050 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3120 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3080 пунктов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром вторника", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов во вторник будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, может оказать публикация октябрьский статистики по изменению объема розничных продаж в США (16:30 мск).