Рубль может оказаться под давлением в начале торгов во вторник - Промсвязьбанк

Рубль может оказаться во вторник утром под давлением несмотря на умеренно позитивный внешний фон, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Поддержку рублю на открытии торгов во вторник могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 44 долларов за баррель, а также некоторое укрепление валют развивающихся стран, считает главный аналитик банка Богдан Зварич. Несмотря на это, предупреждает он, рубль после уверенного роста понедельника может несколько снизиться на фоне фиксации прибыли по длинным позициям.

"В результате в начале торгов пара доллар/рубль попытается выйти выше 76,3 руб./$1. В дальнейшем в случае улучшения внешней конъюнктуры рубль может отыграть утренние потери и перейти к росту. Отметим, что в рамках сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 руб./$1", - прогнозирует Зварич.