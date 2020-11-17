Российские акции начнут торги во вторник со снижения - "Алор Брокер"

Российские акции начнут торги во вторник со снижения, динамика рынка полностью зависит от притока нерезидентских средств, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Отечественный рынок акций в понедельник опять выглядел очень сильно, прибавив по итогам дня 1,8%. Причем "лучше рынка" выглядели многие бумаги нефтегазового сектора, несмотря на укрепление рубля и понимание, что в следующем году по ряду бумаг дивидендов мы не увидим, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - В целом мы следовали за внешним фоном, где основной новостью стало сообщение компании Moderna о готовности вакцины от коронавируса, которая обещает быть эффективнее и проще в применении, нежели разработка BioNTech и Pfizer. Любые новости о вакцине сейчас позитивно действуют на рынок, давая надежды на победу над коронавирусом. Кроме того, несколько вакцин - это всегда конкуренция, а, значит, ценовая борьба за потребителя. Однако все понимают, что до реального применения вакцин и начала их позитивного влияния на распространение эпидемии пройдут многие месяцы. Поэтому новость рынок отыгрывал недолго".

Специалист констатирует, что безоткатный рост российского рынка продлился 10 сессий подряд, в результате чего индекс Мосбиржи "уткнулся" в сопротивление 3080 пунктов. Поводов для его пробития во вторник, по его мнению, нет никаких. "Однако насколько сильными будут продажи рублевых активов, и как долго они продлятся, спрогнозировать невозможно. Сейчас динамика российского рынка акций полностью зависит от притока нерезидентских средств", - пишет Антонов.