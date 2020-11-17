Промсвязьбанк прогнозирует во вторник снижение доходности 10-летних ОФЗ до 5,75-5,80% годовых

Аналитики Промсвязьбанка во вторник прогнозируют снижение доходности 10-летних ОФЗ до 5,75-5,80% годовых на фоне сохраняющегося глобального оптимизма, сообщается в комментарии банка.

Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник снизилась на 1 б.п. - до 5,8% годовых, 5-летних - на 2 б.п. - до 5,13% годовых. Оптимизм на рынках был поддержан сообщениями об успешных испытаниях вакцины Moderna, что дало новый импульс роста спроса на рисковые активы, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Позитивные настроения во вторник утром по-прежнему преобладают на рынках, отмечает он; российские активы будут поддержаны ценами на нефть Brent, которые находятся выше $44/барр., отыгрывая новости по вакцине, а также ожидания отсрочки наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

"На этом фоне умеренный спрос на ОФЗ будет сохраняться - ожидаем снижения доходности 10-летних до 5,75-5,80% годовых. Вместе с тем инфляционное давление по-прежнему будет сдерживать более агрессивное снижение доходности длинных госбумаг. Учитывая нейтральный диапазон ставки ЦБ (5-6%), справедливым диапазоном для долгосрочных госбумаг, на наш взгляд, выступает уровень 5,5-6,0% годовых", - пишет Грицкевич.