Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna. Американская биотехнологическая компания сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только 5 - вакцину компании Moderna.

"Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания", - заявил глава Moderna Стефан Бансель. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал результаты впечатляющими. По словам Фаучи, вакцинация может начаться во второй половине декабря. Результаты эффективности вакцины Moderna пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Так, она показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются без единой динамики во вторник. Поддержку рынку оказывает оптимизм, вызванный успешными испытаниями вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Moderna. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,42%. При этом индекс замедлил рост на фоне начавшейся фиксации прибыли после того, как он достиг максимума с мая 1991 года ранее в ходе торгов. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник благодаря новости об успехе испытаний новой вакцины от COVID-19, а также ожиданиям отсрочки странами ОПЕК+ запланированного увеличения добычи нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $44,2 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,4% - до $43,82 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,64 за баррель, что на 0,73% выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 3% - до $41,34 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев. В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg. Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,442 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,883 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 ноября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 ноября) 0,08%, поднявшись до 713,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,85%), "РЖД-001P-20R" (+0,33%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,37%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,33%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТМК" (MOEX: TRMK) установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-05 объемом до 2 млрд 701,171 рублей на уровне 100,15% от номинала. Сбор заявок прошел 16 ноября. Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 11 октября 2022 года установлена на уровне 6,5% годовых.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") снизило ориентир ставки 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием с поручительством АО "ДОМ.РФ" на сумму 14 млрд 18,879 млн рублей до 5,8-5,90 с 5,9-6,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 5,93-6,03% годовых. Ожидаемая дюрация - около 2,75 года. Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 МСК 16 ноября до 15:00 МСК 17 ноября. Купоны квартальные: дата купонной выплаты - 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года. Техразмещение запланировано на 19 ноября.

АО "МаксимаТелеком" продлило сбор заявок на облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей до 15:00 МСК 19 ноября. Ранее сообщалось, что сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 12 ноября до 15:00 МСК 16 ноября. Ориентир ставки 1-го купона - 9,5-10,0% годовых, ему соответствует доходность к колл-опциону - 9,73-10,25% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также колл-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) планирует 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 130 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности на сроке 3,5 года. Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

Сбербанк (MOEX: SBER) России планирует с 11:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-SBER19 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 5,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 5,58% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 20 ноября. Последний раз с похожим выпуском банк выходил в начале октября. Тогда Сбербанк разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей) по ставке 5,7% годовых. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

Росбанк (MOEX: ROSB) планирует 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-002Р-08 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 110-125 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 27 ноября.

ООО "ДОК-15" (Московская область) выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-01 объемом до 2,016 млрд рублей. Дата приобретения в рамках оферты - 3 декабря. Цена приобретения составит 124% от номинальной стоимости. Срок подачи заявок с 10:00 МСК 26 ноября до 18:00 МСК 2 декабря. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.